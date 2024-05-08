Вестник Кавказа

Глава парламента Чечни покинул свой пост

Магомед Даудов
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Ахмат“
Перед тем, как объявить о своей о своей отставке, Магомед Даудов посовещался с главой региона. Он возглавлял парламент ЧР на протяжении 9 лет.

Глава парламента Чечни Магомед Даудов покидает занимаемую должность. Об этом он сам сообщил 15 мая.

"Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента"

– Магомед Даудов

Он поведал также, что соответствующее решение было принято им после разговора с руководителем республики, передает ТАСС.

"После совещания с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента"

– председатель парламента ЧР

Напомним, Даудов возглавлял чеченский парламент с 2015 года. Осенью 2011 года он занял должность президента футбольного клуба "Ахмат", которую занимает по сей день.

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