Президент Казахстана ратифицировал договор с Узбекистаном

Казахстан выйдет на новый уровень отношения с Узбекистаном – страны углубят двухстороннее сотрудничество и будут взаимно развивать экономику, говорится в договоре, ратифицированном Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях, сообщает Акорда.

Договор был подписан в Ташкенте 22 декабря 2022 года и ставит цель вывести отношения двух государств на качественно новый уровень взаимодействия и двустороннего сотрудничества, способствуя их устойчивому экономическому развитию.

Документ содержит и другие обязательства сторон – такие, как неучастие в каких-либо блоках или союзах против друг друга, создание условий для углубления взаимной экономической кооперации, роста торгового оборота, инвестиционной, предпринимательской и другой взаимной деятельности, развитие общей транспортной системы, сохранения духовной и культурной близости народов и углубление взаимных связей в различных отраслях жизнедеятельности.

Затрагивает договор и экологические аспекты жизнедеятельности, касающиеся трансграничных водных ресурсов и внедрения водосберегающих технологий.