Осыпи береговой линии Таганрогского залива угрожают жилым домам

Ростовские ученые бьют тревогу: на Дону активизировались обвалы породы на побережье Таганрогского залива, при такой интенсивности вскоре они могут вплотную подобраться к жилым застройкам в Неклиновском районе области.

Последнее исследование состояния берега Таганрогского залива на территории Неклиновского района Роствской области, проведенного специалистами "Азовморинформцентра" ФГБВУ "Центррегионводхоз", показало, что на юго-западе региона активно идут обвально-осыпные процессы, а береговой склон покрыт трещинами.

"Осыпающийся сверху песчано-глинистый материал, постепенно поставляемый верхней частью обвально-осыпного склона, смывается морской волной почти одновременно с поступлением"

- материалы исследования

Наблюдения за состоянием берегового склона Таганрогского залива ведутся уже несколько лет, поэтому изменения, произошедшие за их период, особенно заметны для ученых, передает "АиФ-Ростов".

Наибольшую опасность представляет то, что обвал постепенно приближается к капитальным жилым домам, построенным на его побережье.