Таганрогский залив станет чище

Донские власти намерены серьезно заняться чистотой Таганрогского залива, который уже стал настоящим "кладбищем" кораблей – здесь насчитывается 19 затонувших судов, которые совсем не добавляют экологии региону, хотя и безопасны для судоходства.

Донские власти получили предписание очистить Таганрогский залив от остатков затонувшего здесь понтона и судна "Чичерин", однако средств на это в бюджете региона нет. Правительство тоже пока не финансирует такие работы, а проблема стоит достаточно остро.

Проблема в том, что Таганрогский залив смело может называться "кладбищем" кораблей – по самым скромным подсчетам, у его берегов на дне Азовского моря покоятся 22 затонувших объекта, включая 19 судов, пишут "Ведомости юг".

Большинство из них судоходству не угрожает, однако есть еще и экология, которая сильно страдает от обилия ржавого железа и остатков топлива. Да и провести полноценную реконструкцию порта Таганрога они не дают.

Правительство области попросило у Минтранса РФ включить донской регион в федеральный проект "Генеральная уборка", который позволит полностью расчистить залив от останков кораблей однако пока этот вопрос остается открытым.