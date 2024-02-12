Порт Махачкалы обновится до 2026 года

Махачкалинский порт ждет продолжение оптимизации объектов инфраструктуры. Цель изменений – ускорение работы порта и наращивание объемов пропуска товаров.
"Вопросам развития инфраструктуры порта Махачкалы уделяется значительное внимание как федеральными органами исполнительной власти, так и со стороны руководства Республики Дагестан"
- глава Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов
По его словам, в ближайшие годы планируется сосредоточиться на ремонте и обновлении инфраструктуры. Отремонтировать автодорогу к порту, наладить железнодорожное сообщение. Кроме того, в порту появится новый пропускной пункт. Также будет построен зерновой терминал.
Оптимизация инфраструктуры гавани позволит сканировать грузы без их выгрузки, что значительно ускорить все таможенные процедуры, добавил глава ведомства.