Вестник Кавказа

Порт Махачкалы обновится до 2026 года

Порт
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские власти намерены направить финансовые средства для оптимизации работы порта в Махачкале. В частности, планируется отремонтировать ведущую в порт автодорогу.

Махачкалинский порт ждет продолжение оптимизации объектов инфраструктуры. Цель изменений – ускорение работы порта и наращивание объемов пропуска товаров.

"Вопросам развития инфраструктуры порта Махачкалы уделяется значительное внимание как федеральными органами исполнительной власти, так и со стороны руководства Республики Дагестан"

- глава Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов

По его словам, в ближайшие годы планируется сосредоточиться на ремонте и обновлении инфраструктуры. Отремонтировать автодорогу к порту, наладить железнодорожное сообщение. Кроме того, в порту появится новый пропускной пункт. Также будет построен зерновой терминал.

Оптимизация инфраструктуры гавани позволит сканировать грузы без их выгрузки, что значительно ускорить все таможенные процедуры, добавил глава ведомства.

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