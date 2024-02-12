Порт Махачкалы обновится до 2026 года

Дагестанские власти намерены направить финансовые средства для оптимизации работы порта в Махачкале. В частности, планируется отремонтировать ведущую в порт автодорогу.

Махачкалинский порт ждет продолжение оптимизации объектов инфраструктуры. Цель изменений – ускорение работы порта и наращивание объемов пропуска товаров.

"Вопросам развития инфраструктуры порта Махачкалы уделяется значительное внимание как федеральными органами исполнительной власти, так и со стороны руководства Республики Дагестан"

- глава Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов

По его словам, в ближайшие годы планируется сосредоточиться на ремонте и обновлении инфраструктуры. Отремонтировать автодорогу к порту, наладить железнодорожное сообщение. Кроме того, в порту появится новый пропускной пункт. Также будет построен зерновой терминал.

Оптимизация инфраструктуры гавани позволит сканировать грузы без их выгрузки, что значительно ускорить все таможенные процедуры, добавил глава ведомства.