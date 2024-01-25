Порт Махачкалы вернется к перевалке леса

Махачкалинский порт начнет переваливать лес. Первый груз отправится в Иран. Отметим, что порт единственный на Каспии может вести обработку любых грузов.

Руководство порта Махачкалы сообщило о том, что будет возвращена практика перевалки леса.

«В этом году морской порт увеличит номенклатуру, в том числе планируется отправить лесоматериал в Иран. В настоящее время груз складируются на причалах, формируется первая партия»

– и.о. гендиректора морской гавани Рустам Керимов.

По его словам, объем партии превысит пять тысяч тон. Груз будет отправлен в Иран. Ранее перевалка леса проводилась около десяти лет назад.

Отметим, что махачкалинский порт уникален в своем роде, так как единственный на всем Каспии может вести обработку любых грузов. Суточная проходимость порядка семи тысяч тонн.