Махачкалинский порт нарастил перевалку цемента 

Махачкалинский порт нарастил перевалку груза. Также вырос грузооборот порта, в ушедшем году он был кратен почти трем миллионам тонн.

Руководство махачкалинского морского торгового порта проинформировало о том, что сотрудники порта двукратно нарастили перевалку цемента. Так, в минувшем году было перевалено 467 тыс т продукции. В частности, нефть и ее производные, а также зерно и генеральные грузы (продукция, которая перевозится в упаковке).

«Перевалка цемента в 2023 году достигла уже 467 тысяч тонн, что составило 218% к 2022 году. И на 2024 год мы видим перспективы серьезно усилить именно это направление»

– и.о. гендиректора порта Рустам Керимов.

Далее он отметил, что в порту обеспечивается грузооборот кратный почти 3 миллионам тонн.