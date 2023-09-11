Рыбпорт в Дагестане заработает в полную силу к 2026 году

Инвестиции в рыбный порт Дагестана дадут результаты к 2026 году, когда завершится его модернизация – пока его мощности недостаточны для глубокой переработки рыбных ресурсов Каспийского моря.

Дагестанское ООО "Порт-Петровск" завершит модернизацию рыбного порта до конца 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

"Рыбный порт находится в ведении ООО "Порт-Петровск", он был передан в 2018 году. У предприятия есть инвестиционные обязательства до конца 2025 года завершить модернизацию порта. В 2022 году были завершены работы по реконструкции инфраструктуры, в первую очередь необходимо было создать условия для рыбаков"

- генеральный директор ООО "Порт-Петровск" Шахрубег Далгатов

На реконструкцию порта в 2022 году было направлено около 350 млн рублей, на сегодняшний день сумма затрат выросла до 500 млн рублей – работы ведутся в соответствии с концепцией развития рыбного хозяйства на период до 2030 года, передает "Интерфакс".

Впрочем, порт – не единственная проблема отрасли: для развития рыболовства на Каспии нужно восстанавливать всю утраченную рыбохозяйственную инфраструктуру, строить новые суда, в первую очередь, среднетоннажных, а также привлекать к работе рыбаков из других регионов.

Так, по итогам 2023 года рыбоводческие хозяйства Дагестана переработали лишь 450 т каспийской кильки, а поскольку регион не обладает нужными мощностями по ее глубокой переработке, практически вся выловленная килька была отправлена на переработкуна заводы Калининградской области и Краснодарского края, сообщили в комитете по рыбному хозяйству республики.

Напомним, рыбный порт, находящийся в хозяйственном ведении ФГУП "Нацрыбресурс", был передан в долгосрочную аренду ООО "Порт-Петровск", которое уже переоснастило его инфраструктуру, смонтировало морозильное оборудование и запустило цех по первичной переработке кильки мощностью 100 т рыбы в сутки.