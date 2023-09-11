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Дагестанского сазана в российских магазинах будет больше

Дагестанского сазана в российских магазинах будет больше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане стартовал сезон ловли ценной промысловой рыбы – каспийского сазана, и особенно важно то, что в продаже в российских магазинах теперь его будет больше – квота на добычу рыбы выросла в полтора раза.

У дагестанских рыбаков стартовала горячая пора – на Каспии начался осенний лов сазана, а квота на его добычу в регионе выросла на 50% и составила более 1 300 т, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления Росрыболовства.

"Квота на вылов сазана в Каспийском море увеличена… Так, теперь дагестанские рыбодобытчики смогут вылавливать почти на 500 т больше сазана. Если раньше квота на добычу этого вида рыбы в регионе составляла 895 т, то сейчас к вылову разрешено 1 390 т"

- Росрыболовство

Разрешения на вылов ценной рыбы получили 39 дагестанских предприятий, а три осенних месяца по традиции самые продуктивные для ее лова. Годом ранее улов рыбаков в регионе составил около 800 т, с начала нынешнего 2023 года в Дагестане уже выловлено 196 т сазана, - добавили в пресс-службе. 

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