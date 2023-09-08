В Дагестане приступили к уборке риса

Глава Минсельхоза Дагестана объявил о старте работ по уборке риса. В общей сложности на территории республики планируют собрать 140 тыс тонн.
В Дагестане начались работы по уборке риса. Об этом сообщил замглавы Минсельхоза РД.
"Предстоит убрать рис с площади 31,7 тыс га, это чуть больше прошлогоднего показателя. 17,5 тыс. га сосредоточены в Кизлярском районе, около 4 тыс га - в Тарумовском районе, почти 3 тыс га – в Бабаюртовском районе. На эти три района приходится 77% всех рисовых площадей Дагестана"
– Шарип Шарипов
Ранее сообщалось, что в этом году в в регионе рассчитывают собрать 140 тыс тонн риса.