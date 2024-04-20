Факторов для замедления роста экономики России нет - Костин

Глава ВТБ считает, что сегодня отсутствуют негативные тенденции, которые могли бы затормозить рост российской экономики. Инфляция в России стабильная, а госрасходы стимулируют экономический рост.

Причин для того, чтобы экономика России прекратила рост на данный момент нет, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

По его словам, ключевая ставка в России сегодня высокая, однако это не мешают росту кредитования.

"Кредитование растет, несмотря на высокую ставку… Поэтому мы пока не видим негативных или опасных тенденций в экономике, которые бы привели к резкому замедлению экономики"

– Костин

Он также выразил надежду, что в будущем ставка будет снижаться. Сегодняшний уровень ключевой ставки в 16% позволяет сдерживать инфляцию, она остается на стабильном среднем уровне.

"В определенной степени это удается, у нас инфляция не выходит за пределы двузначных цифр и остается в районе 6-7%"

– Костин

Росту отечественной экономики способствуют в том числе и большие государственные расходы, добавил он. Как объяснил глава ВТБ, госрасходы стимулируют рост и развитие экономики.