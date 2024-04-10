Экологическая акция проходит в Карачаево-Черкесии

Масштабная экологически-мемориальная акция проходить в КЧР. Уже высажено 15 тыс деревьев.

В Карачаево-Черкесии стартовала масштабная экологическая акция «Сад памяти», направленная на восстановление лесных массивов и сохранение природы региона. Также эта акция призвана почтить память ветеранов ВОВ. В рамках этой инициативы было высажено целых 15 тыс молодых деревьев, что стало значительным вкладом в озеленение территории и создание благоприятной экологической обстановки.

«15 тысяч живых памятников в память о погибших во время Великой Отечественной войны высажено в Карачаево-Черкесии в период с 22 апреля. Первоначально в регионе планировалось высадить 9 тысяч саженцев различных пород деревьев»

– пресс-служба Минприроды республики.

Принципы акции «Сад памяти»

Основной идеей акции является не только восстановление лесов, но и увековечивание памяти о ветеранах ВОВ. Каждое дерево, высаженное в ходе акции, становится символом благодарности и уважения к тем, кто боролся за свободу.

Экологическая значимость инициативы

Восстановление лесов имеет огромное значение для экосистемы региона и всей планеты. Деревья являются естественными фильтрами воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород, что способствует очищению атмосферы. Кроме того, леса обладают способностью удерживать почву, предотвращая оползни и эрозию.