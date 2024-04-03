Вестник Кавказа

Экоакция прошла в Махачкале

Экоакция прошла в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана провели акцию, в ходе которой в парке Ленинского комсомола появились 16 туй пород смарагд. Два участка заметно преобразились.

Экологическая акция "Исцеляющий сад" прошла в Махачкале, организатором выступил Маммологический центр L7, сообщает пресс-служба городской мэрии.

На территории парка Ленинского комсомола высадили 16 высоких туй породы смарагд. Благодаря данному мероприятию два участка парка заметно преобразились.

Коллектив Центра выразил уверенность в том, что их усилия не пропадут даром. Работники также призвали всех предпринимателей присоединиться к данной акции.

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