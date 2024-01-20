Вестник Кавказа

Парк имени "Гомера XX века" создадут в Махачкале

Парк имени "Гомера XX века" создадут в Махачкале
© Фото: Почта СССР
В год 155-летия дагестанского поэта Сулеймана Стальского в Махачкале появится большой парк, названный его именем. Он будет создан путем реконструкции и объединения трех уже существующих общественных пространств. 

Новое общественное пространство на основе трех уже существующих появится в Махачкале, о планах поведал первый вице-мэр. 

По словам Наримана Темуркаева, в единый парк сольют три места. Он будет назван в честь народного поэта Дагестана, знаменитого Сулеймана Стальского. Его имя уже носит сквер, который станет одной из составных частей нового проекта. Далее, к нем присоединят Родопский бульвар. Наконец, в состав нового парка войдет и действующий городской сад. 

"Такое решение принято в связи с празднованием в этом году 155-летия дагестанского ашуга. Сегодня в парке имени народного поэта Сулеймана Стальского начались подготовительные работы по реконструкции" 

– заммэра 

Работы по реконструкции будут проводиться в несколько этапов. Первый предполагается выполнить в срок до середины мая. 

Чиновник заверил, что при реконструкции будут приниматься во внимание мнения жителей Махачкалы. 

Сулейман Стальский – кто это? 

Сулейман Стальский родился в 1868 году. Он входит в число самых известных дагестанских поэтов. Максим Горький называл творческого деятеля Гомером XX века. 

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