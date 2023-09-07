В Дагестане широко отметят юбилей поэта Сулеймана Стальского

В мае исполняется 155 лет со дня рождения Гомера XX века – народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского, его творчество отметят и на родине в селе Ашага-Стал, и в столице республики Махачкале.

Власти Дагестана готовят множество мероприятий к 155-летию со дня рождения народного поэта Сулеймана Стальского, сообщает пресс-служба главы республики.

"В Дагестане и за пределами республики запланирован большой блок мероприятий, посвященных 155-летию со дня рождения Сулеймана Стальского. Главные торжества состоятся в Махачкале и на родине поэта"

- пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова

17 мая в Русском театре в Махачкале пройдет вечер памяти с музыкально-поэтической театрализованной постановкой и книжной выставкой, рассказала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"На 18 мая запланированы торжественные празднования в селе Ашага-Стал Сулейман-Стальского района. Основное пройдет в филиале Национального музея Дагестана - Доме-музее поэта. Готовятся новые театральные постановки по произведениям поэта, библиотечные и выставочные проекты, фольклорные фестивали и разноформатные проекты в учреждениях культуры республики"

- Зарема Бутаева

Готовится ряд научных проектов, в числе которых - юбилейная научная сессия Института языка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра РАН "Поэтическое наследие Сулеймана Стальского и современность", а также круглые столы и конференции.

Празднования пройдут и в Москве, и в Баку – такие, как круглый стол "Сулейман Стальский - Гомер ХХ века" в представительстве Россотрудничества в Азербайджане и Союзе писателей России в Москве, - поведала Бутаева.

Большой подарок к юбилею готовит агентство информации и печати Дагестана – оно готовит к изданию сборник избранных произведений Стальского в двух томах на русском и лезгинском языках.

Союз писателей Дагестана также собирается издать сборник стихов "Гомер ХХ века" и буклет с тем же названием. Запланировано и создание фильма под рабочим названием "Чунгур поэта. Сулейман Стальский и Расул Гамзатов".