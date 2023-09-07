Праздники в Дагестане: что и как отмечают дагестанцы?

Праздников в Дагестане, если не считать общероссийских, не так много – всего четыре. Это Ураза-байрам, Курбан-байрам, День единства народов РД и День конституции Дагестана. Отмечаются также Дни белых журавлей.

Официальных праздников в Дагестане, кроме общероссийских, всего четыре: помимо Ураза-байрам и Курбан-байрам, дагестанцы отмечают День единства народов РД и День конституции. В Дагестане также чтут творческую деятельность Расула Гамзатова, столетие которого будут отмечать 8 сентября, и празднуют Дни белых журавлей.

Расскажем подробно о том, какие праздники, когда и как отмечают жители республики.

День единства народов Дагестана

День единства народов Дагестана был установлен 6 июля 2011 года указом главы республики Магомедсалама Магомедова. Впервые праздник отмечался 15 сентября того же года.

Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1741 году дагестанцы разгромили в Андалальской битве войска иранского полководца Надир-шаха, стремившегося завоевать Дагестан.

Согласно упомянутому указу, праздник введен в целях единения и консолидации всех народов, проживающих на территории республики. День объявлен официальным выходным днем и сопровождается народными гуляниями: выставками, ярмарками, концертами и другими мероприятиями.

День конституции РД

Дагестанцы отмечают День конституции Дагестана (День Республики Дагестан) 26 июля. В этот день в 1994 году Конституционное Собрание приняло новую конституцию Дагестана. Следующая конституция республики была принята 10 июля 2003 года, однако власти региона не стали менять дату праздника. День 26 июля был объявлен нерабочим 18 июля 1995 года.

В День конституции также проводятся концерты и различные мероприятия, на которых можно отведать традиционные блюда, познакомиться с творчеством народов Дагестана и увидеть людей в национальной одежде.

Дни белых журавлей

Дни хоть и не являются нерабочими, но особо значимы как для дагестанцев, так и для жителей России и других стран мира.

В Дагестане и в разных уголках планеты 8 сентября проводится Международный фестиваль "Дни белых журавлей", который приурочен к дате рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В этом году будет праздноваться столетие величайшего дагестанского поэта. Поэтому президент Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом Расула Гамзатова.

Есть и другая дата Праздника белых журавлей - 22 октября. Она была зарегистрирована в 2009 году, праздник проводится под эгидой ЮНЕСКО. Символ дня - журавль, олицетворяющий в разных культурах позитивное начало, а гимн - песня Расула Гамзатова и Яна Френкеля "Журавли".

Инициатором празднования Дня белых журавлей стал именно Гамзатов, предложивший отмечать его как день памяти и уважения к жертвам войн в 1986 году. Идею затем поддержали не только в России, но и в других странах мира.

Ураза-байрам и Курбан-байрам

Даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама тесно связаны с исламским лунным календарем, поэтому они меняются каждый год, сдвигаясь на 11 дней.

Эти праздничные дни в Дагестане объявлены выходными. Они сопровождаются праздничными намазами в мечетях республики, раздачей милостыни детям и посещением родных и близких.

Новые праздники

В 2023 году в Дагестане были введены новые праздники:

День профсоюзного работника в Дагестане – отмечается 1 ноября, был введен 3 июля;

День ветеранов труда Дагестана – празднуется 2 мая, установлен 3 июля.

Стоит отметить и День дагестанской культуры и языков, который празднуется 21 октября. Праздник был введен в 2016 году и направлен на сохранение и развитие родных языков, изучение истории, культуры, традиций народов Дагестана.

Все эти дни – рабочие.