Взрыв газа погубил ребенка в Чечне

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в чеченском селе в селе Автуры. Об этом проинформировали в управлении СК РФ по республике.

В Чечне произошла трагедия из-за утечки газа, которая привела к гибели маленького ребенка. Чтобы избежать подобных случаев, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности и следовать рекомендациям по безопасному использованию газового оборудования.

«В Чечне в результате взрыва бытового газа и последовавшего пожара пострадала женщина с тремя детьми. Одна из дочерей, двухлетняя девочка, скончалась. Возбуждено уголовное дело. ЧП произошло в селе Автуры в частном домовладении. По данным следствия, из-за утечки бытового газа из шланга газовой плиты произошло возгорание в двух комнатах, в результате чего получили ожоги женщина и ее трое детей»

– следственном управлении СК РФ по республике.

Правильная установка и обслуживание газового оборудования

Отметим, что одной из основных причин взрывов газа в домах является неправильная установка или неисправность газового оборудования. Поэтому крайне важно доверять установку и обслуживание газового оборудования только квалифицированным специалистам. Регулярные проверки и техническое обслуживание помогут выявить возможные проблемы до того, как они приведут к ЧП.