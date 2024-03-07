Назван самый доступный курорт на море в России

Жилье на курортах Черного моря летом 2024 года обойдется туристам дешевле, чем жилье на курортах Балтики, следует из данных Суточно.ру.
Многие россияне предпочитают на отдыхе останавливаться не в отелях, а в арендованном жилье.
"Спрос превышает прошлогодние показатели на 40 процентов"
– гендиректор компании Юрий Кузнецов
Самый дешевый по арендному жилью курорт - Ейск, там снять жилье на сутки можно от 3,2 тыс рублей. В 3,9-4,0 тыс рублей обойдется жилье в Витязево и Новороссийске. При этом Новороссийск стал самым подорожавшим за год направлением.
В следующий ценовой сегмент попали такие города, как Анапа, Ялта, Лазаревское - 4,0-4,4 тыс рублей за сутки. Сочи и Геленджик - самый дорогие южные курорты, там арендовать жилье можно минимум за 5,7 тыс рублей.
Отдых на курортах Калининградской области обойдется еще дороже.