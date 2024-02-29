Черное море на российских курортах станет чище

В Краснодарском крае построят 17 очистных сооружений, они появятся на морском побережье. Очистные сооружения позволят лучше фильтровать сбрасываемую в море воду.
В рамках развития туризма в Краснодарском крае будут приняты меры для лучшей фильтрации сточных вод, попадающих в Черное море.
"Есть объекты, которые очень важны, особенно для курортной составляющей. <…> Благодаря инфраструктурным кредитам федеральным мы можем приступить уже в этом году не к проектированию, а к строительству 17 очистных сооружений на Черноморском побережье, это же важная составляющая курорта"
– глава региона Вениамин Кондратьев
Сегодня инфраструктура на курортах изношена и не справляется с возрастающей нагрузкой, существует проблема качества сточных вод, попадающих в море.