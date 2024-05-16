Вестник Кавказа

Энергетики проверят самострои в Дагестане 

Энергетики проверят самострои в Дагестане 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Договоры электроснабжения  будут заключать в Дагестане с владельцами самостроев. Также в зданиях будут установлены приборы учета. 

В Дагестане остро встал вопрос незаконного электроснабжения в частных домах. Многие собственники построили свои дома безо всяких разрешений и согласований, что привело к серьезным проблемам в энергоснабжении. Власти региона приняли решение заключить договоры с такими собственниками и установить приборы учета электроэнергии в их зданиях. 

«Россети» и власти Дагестана по решению федерального штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе и надежному энергоснабжению потребителей республики обеспечат заключение с собственниками незаконно возведенных домов договоров электроснабжения и установку приборов учета» 

 – пресс-служба «Россети» 

Договоры электроснабжения: законное решение проблемы 

Заключение договоров с собственниками незаконно возведенных домов - это законное и решение проблемы. Путем официального оформления отношений между потребителями и энергоснабжающими компаниями можно обеспечить прозрачность и законность потребления электроэнергии. 

Установка приборов учета: контроль и экономия 

Установка приборов учета в незаконно построенных домах позволит не только контролировать объем потребляемой электроэнергии, но и способствует экономии ресурсов. Собственники смогут точно определить свои расходы на электроэнергию и вести более ответственный образ жизни. 
Важно, чтобы собственники незаконно возведенных домов осознали важность заключения договоров электроснабжения и установки приборов учета.

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