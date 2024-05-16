Энергетики проверят самострои в Дагестане 

В Дагестане остро встал вопрос незаконного электроснабжения в частных домах. Многие собственники построили свои дома безо всяких разрешений и согласований, что привело к серьезным проблемам в энергоснабжении. Власти региона приняли решение заключить договоры с такими собственниками и установить приборы учета электроэнергии в их зданиях.
«Россети» и власти Дагестана по решению федерального штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе и надежному энергоснабжению потребителей республики обеспечат заключение с собственниками незаконно возведенных домов договоров электроснабжения и установку приборов учета»
– пресс-служба «Россети»
Договоры электроснабжения: законное решение проблемы
Заключение договоров с собственниками незаконно возведенных домов - это законное и решение проблемы. Путем официального оформления отношений между потребителями и энергоснабжающими компаниями можно обеспечить прозрачность и законность потребления электроэнергии.
Установка приборов учета: контроль и экономия
Установка приборов учета в незаконно построенных домах позволит не только контролировать объем потребляемой электроэнергии, но и способствует экономии ресурсов. Собственники смогут точно определить свои расходы на электроэнергию и вести более ответственный образ жизни.
Важно, чтобы собственники незаконно возведенных домов осознали важность заключения договоров электроснабжения и установки приборов учета.