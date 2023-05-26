Госдолг США достигнет 166% - Конгресс

Рост государственного долга США будет продолжаться и через 30 лет он окажется на 166% выше уровня текущего года. Конгресс США сохранил свой прогноз по госдолгу страны.

Американский госдолг вырастет до 166% за 30 лет, следует из оставшегося без изменений нового прогноза бюджетного управления Конгресса США.

В документе говорится, что на данный момент госдолг США составляет 99% от ВВП страны, вскоре он окажется выше ВВП, а к 2054 году достигнет 166%.

По другому сценарию государственный долг США может через 30 лет превысить 250% от ВВП. Так ситуация сложится, если в стране сохранятся госдоходы и расходы на среднем уровне. Также повышенный рост госдолга может произойти, если в экономику США сократятся частные инвестиции.

В настоящее время госдолг Штатов растет примерно на 2 процентных пункта от ВВП за год, подсчитали в МВФ.

За прошлый год американский долг стал больше на $4 трлн. Чтобы избежать дефолта, потолок госдолга в стране в очередной раз сдвинули, теперь, как ожидается, он будет достигнут через полгода - в первых числах 2025 года.