Запрет на никабы может быть установлен в России

В СПЧ предложили запретить женщинам носить никабы. При этом в Госдуме отметили, что по данному вопросу следует обращаться к религиозным объединениям.

Руководитель Совета по правам человек при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против никабов и призвал запретить их ношение.

Никаб – исламский головной убор для женщин, который закрывает полностью лицо, но оставляет глаза открытыми.

Он подчеркнул, что в ряде стран Центральной Азии установлен запрет на ношение никабов. Фадеев заявил, что будет обсуждать данный вопрос с региональными властями и с представителями традиционного ислама.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов добавил, что радикальный запрет может обострить ситуацию.

Он считает, что для этого нужно разговаривать с членами религиозных объединений и власти.