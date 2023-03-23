Вестник Кавказа

Запрет на никабы может быть установлен в России

Запрет на никабы может быть установлен в России
В СПЧ предложили запретить женщинам носить никабы. При этом в Госдуме отметили, что по данному вопросу следует обращаться к религиозным объединениям.

Руководитель Совета по правам человек при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против никабов и призвал запретить их ношение.

Никаб – исламский головной убор для женщин, который закрывает полностью лицо, но оставляет глаза открытыми.

Он подчеркнул, что в ряде стран Центральной Азии установлен запрет на ношение никабов. Фадеев заявил, что будет обсуждать данный вопрос с региональными властями и с представителями традиционного ислама.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов добавил, что радикальный запрет может обострить ситуацию.

Он считает, что для этого нужно разговаривать с членами религиозных объединений и власти.

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