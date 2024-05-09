Ильхам Алиев: договоренности о проектах, достигнутые с Раиси, будут реализованы

Президент Азербайджана в посольстве Ирана сделал запись в траурной книге и рассказал о последней встрече с Раиси. Главы государств 19 мая открыли на реке Араз два гидроузла и договорились о совместном будущем и расширении взаимодействия для развития региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил посольство Ирана, где встретился с временным поверенным в делах ИРИ в Баку Сейедом Джафаром Агайи. Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна при крушении вертолета.

«Трагическая гибель Президента Исламской Республики Иран господина Сейеда Эбрахима Раиси глубоко потрясла всех нас. Вместе с ним трагически погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие лица. Да упокоит Аллах их души. Я приношу соболезнования народу Ирана. Это большая утрата, которая постигла не только иранский народ и государство, но и весь мусульманский мир»

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана отметил, что Раиси был выдающимся государственным деятелем, видным политиком и выдающейся личностью. Он напомнил, что перед трагическим происшествием состоялась его последняя встреча с иранским лидером, она стала исторической - президенты открыли два гидроузла на реке Араз.

«И он, и я назвали эту встречу именно исторической. Наше совместное участие в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было свидетельством прочности ирано-азербайджанских отношений, это было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру о том, что мы - друзья, братья, и впредь будем вместе»

– Ильхам Алиев

В заявлениях, сделанных после открытия гидроузла было подчеркнуто, что страны региона должны активно участвовать в его дальнейшем развитии. Сам же Раиси посвятил свою жизнь развитию иранского народа, отметил азербайджанский президент.

«Ему принадлежала особая роль в защите национальных интересов Иранского государства. Как во время работы на посту президента, так и в предыдущие периоды он старался улучшить благосостояние иранского народа и сыграл большую роль в защите национальных интересов»

– Ильхам Алиев

На последней встрече, поделился президент Азербайджана, длившейся более двух часов, были обсуждены многие важные вопросы, были подтверждены будущие направления развития ирано-азербайджанских отношений, а также снова продемонстрирована сильная политическая воля Баку и Тегерана.

«Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана. Все достигнутые договоренности, уверен, будут реализованы, потому что это опирается на волю иранского и азербайджанского народов, и в ходе разговора с покойным президентом Раиси мы выразили твердую волю, что впредь будет много крупных проектов, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах»

– Ильхам Алиев

Президенту Раиси не посчастливилось стать свидетелем реализации будущих проектов, но он останется в памяти как выдающийся государственный деятель и большой друг Азербайджана.

«Каждому приходится смириться с судьбой. Однако, еще раз говорю, утешает тот факт, что он пожертвовал своей жизнью ради развития Ирана, и в нашей памяти, в памяти иранского народа, в памяти азербайджанского народа он останется как яркая личность, выдающийся государственный деятель, большой друг Азербайджанского государства и народа»

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер выразил соболезнования и оставил запись в траурной книге.