Адлерский вокзал – лидер по принятию пассажиров с начала года

Вокзал Адлера с начала года принял 1,8 млн человек. Далее идут вокзал "Ростов-Главный" и вокзал Краснодара. Махачкала приняла порядка 140 тыс человек.

Адлерский вокзал стал лидером по принятию пассажиров с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Город успел принять 1,8 млн пассажиров. На втором месте в списке оказался вокзал "Ростов-Главный" (около 1,5 млн). Тройку замкнул краснодарский вокзал – более 1,3 млн.

В пресс-службе отметили, что на вокзалах черноморского побережья было зафиксировано больше всего пассажиров. В списке также оказались Сочи (1,3 млн) и Анапа (505 тыс).

Что касается Дагестана, то с января по апрель вокзал Махачкалы принял примерно 140 тыс человек, а Дербента – 84 тыс пассажиров.