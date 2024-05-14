Азовское море в Ейске прогрелось для купания

Температура морской воды на Кубани местами уже достигла 20 градусов тепла. Считается, что купальный сезон можно открывать при температуре воды плюс 20-22. Где сегодня в море можно купаться?

Некоторые курорты Краснодарского края стоят в шаге от открытия купального сезона - море прогрелось до 19-20 градусов.

По традиции быстрее прогревается мелкое Азовское море. На 21 мая температура воды в Ейске достигла плюс 20, море достаточно теплое для купания. Другие курорты на Азовском море пока не готовы к открытию сезона - в Темрюкском районе море сегодня плюс 18, в Приморско-Ахтарске еще холоднее.

На черноморском побережье самое теплое море на данный момент, согласно данным метеорологов, в Геленджике - плюс 19. Вода в Сочи, Анапе и Новороссийские прогрелась до 18 градусов, в Туапсе пока прохладнее - плюс 17.

Быстрому прогреву воды способствует солнечная погода, установившаяся в Краснодарском крае на этой неделе.

Отметим, что для комфортных купаний температура воды должна превысить 22 градуса.