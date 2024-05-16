Молодые семьи получат квартиры в долгострое в Каспийске

Долгострой сдают в эксплуатацию в Каспийске. Здесь поселят семьи, которые ждали квартиры 16 лет.

В дагестанском городе Каспийске в ближайшее время ожидается важное событие – сдача в эксплуатацию долгостроя, который строится в рамках программы «Жилье молодым». Этот проект призван обеспечить жильем молодые семьи и стать важным шагом в решении жилищной проблемы в регионе.

«108 молодых семей получат новые квартиры в конце 2024 года. Строительство жилого комплекса в Каспийске осуществляется по программе „Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан“. К сожалению, в результате неправильно поставленной работы отдельных руководителей дом стал долгостроем, а участникам программы пришлось ждать своих квартир 16 лет. Благодаря поручению главы Республики Дагестан Сергея Меликова в конце 2024 года жильцы получат заветные ключи от своих квартир»

– Минстрой региона

Дом-долгострой в Каспийске: шаг к решению жилищной проблемы

Сдача в эксплуатацию дома-долгостроя в Каспийске станет значимым событием для 108 семей, которые получат ключи от своих квартир. Этот проект не только решит жилищную проблему для молодежи, но и станет примером успешного воплощения государственных программ в жизнь. Каждая семья сможет почувствовать себя уверенно и защищенно в новом жилье.

Программа «Жилье молодым»: поддержка молодых семей

Программа «Жилье молодым» является одной из ключевых инициатив в области жилищного строительства. Ее целью является предоставление доступного и комфортного жилья молодым семьям, которые только начинают свой путь во взрослой жизни. Благодаря этой программе молодые семьи получают возможность обзавестись собственным жильем без лишних финансовых затрат.