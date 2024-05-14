Грузия принимает те же законы о прозрачности, что ЕС - парламент Грузии

Грузии нужны механизмы защиты аналогичные тем, что имеются в ЕС. В ряде стран Евросоюза действуют реестры прозрачности, этих же регуляций хочет Грузия, принимая закон об иноагентах, сообщили в парламенте страны.

В странах Евросоюза в настоящее время действуют законы о прозрачности иностранного финансирования, Грузии также необходимы такие меры регуляции, поэтому принят закон об иноагентах, рассказал вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии Арчил Талаквадзе.

"Наша страна расположена на очень сложной геополитической локации, поэтому мы отвечаем на эти вызовы соответствующим образом. Парламент Грузии принял такие же регуляции прозрачности, которые есть в 15 странах ЕС. Я имею в виду реестры прозрачности. Механизмы защиты, которые нужны Европе, нужны ЕС, нужны и Грузии"

– Талаквадзе

В Грузии 14 мая был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", более известный как закон об иноагентах. В ЕС выступают против введения такого закона в Грузии. Главы МИД ряда европейских стран даже приняли участие в акции протеста против закона в Тбилиси.

В настоящее время закон находится под вето президента страны.