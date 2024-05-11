Вестник Кавказа

Автобус со студентами врезался в грузовик на Кубани

Автобус со студентами врезался в грузовик на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один человек погиб и двое пострадали в Туапсинском районе. По факту проводится следствие.

Вахтовый автобус, перевозивший студентов, столкнулся с вахтовым автобусом с грузовиком на Кубани. В результате которого один из водителей погиб. Эта трагедия вновь напоминает нам о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности за рулем.

«Сегодня около 14:35 на 113-м км а/д "Майкоп-Туапсе" в Туапсинском районе водитель вахтового автобуса ПАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Howo. В результате аварии 62-летний водитель автобуса погиб, водитель грузовика госпитализирован»

– пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия

По предварительной информации, вахтовый автобус, перевозивший пассажиров, двигался по трассе, когда на перекрестке не смог избежать столкновения с грузовиком, который выезжал на дорогу. Сила удара была настолько сильной, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

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