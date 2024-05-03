Вестник Кавказа

Человек стал жертвой автоаварии в Ингушетии

Человек стал жертвой автоаварии в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии столкнулись два автомобиля. В результате пострадали два человека, один из них умер по дороге в больницу. Причины трагедии устанавливаются.

В Малгобекском районе Ингушетии произошла автоавария с участием двух отечественных автомобилей, пишет пресс-служба МЧС по региону.

ДТП произошло в поселении Средние Ачалуки, где друг с другом столкнулись ВАЗ-21114 и ВАЗ-21099. В результате пострадали два человека.

В ведомстве отметили, что один из них скончался по дороге в республиканскую больницу в Назрани. Причины трагедии устанавливаются, последствия ДТП устранили спасатели.

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