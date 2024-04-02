Турецкая делегация обсудила в Азербайджане развитие военного сотрудничества

В ходе поездки в Азербайджан представители Турции провели переговоры с военным руководством этой страны. Стороны поговорили о перспективах дальнейшего взаимодействия.

Во вторник, 21 мая, прошли переговоры главы Минобороны Азербайджана и турецкой делегации, возглавляемой командующим Сухопутными войсками ВС. Об этом информирует на своем официальном сайте азербайджанское ведомство.

Центральной темой встречи Закира Гасанова и Сельчука Байрактароглу стало дальнейшее развитие взаимодействия двух стран в военной и военно-технической областях. Они также коснулись вопросов региональной безопасности.

"Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на дружбе и братстве. Было рассказано о положительных результатах реформ, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева"

– Минобороны АР

Кроме того, в ходе поездки турецкая делегация встретилась с начальником Генштаба Керимом Велиевым и советником главы Минобороны Бахтияром Эрсаем.