Кабардино-Балкария будет сотрудничать с Российской академией художеств 

Минкультуры КБР и Российская академия художеств договорились сотрудничать. Цель – популяризация отечественного искусства и культуры.

Сделан очередной шаг в развитии культурного пространства республики – было подписано соглашения между Министерством культуры Кабардино-Балкарии и Российской академией художеств. Этот документ ставит перед собой амбициозные цели: совместно работать над популяризацией отечественного искусства и науки, расширять культурно-просветительскую деятельность в регионе.

«Между федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия художеств“ и Министерством культуры КБР подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культурно-просветительской деятельности, а также деятельности, направленной на популяризацию отечественного искусства и достижений российской науки и образования в сфере искусства, дизайна и архитектуры»

– Пресс-служба регионального Минкультуры.

Новые возможности для культурного просвещения

Сотрудничество Министерства культуры и Российской академии художеств открывает перед жителями республики новые горизонты в области культурного просвещения. Благодаря объединению усилий властей и экспертов искусства, каждый житель сможет окунуться в мир русской культурной наследия, открыть для себя новые творческие горизонты и расширить свой кругозор.