Вестник Кавказа

Кабардино-Балкария будет сотрудничать с Российской академией художеств 

Кабардино-Балкария будет сотрудничать с Российской академией художеств 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минкультуры КБР и Российская академия художеств договорились сотрудничать. Цель – популяризация отечественного искусства и культуры.    

Сделан очередной шаг в развитии культурного пространства республики – было подписано соглашения между Министерством культуры Кабардино-Балкарии и Российской академией художеств. Этот документ ставит перед собой амбициозные цели: совместно работать над популяризацией отечественного искусства и науки, расширять культурно-просветительскую деятельность в регионе. 

«Между федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия художеств“ и Министерством культуры КБР подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культурно-просветительской деятельности, а также деятельности, направленной на популяризацию отечественного искусства и достижений российской науки и образования в сфере искусства, дизайна и архитектуры»

– Пресс-служба регионального Минкультуры. 

Новые возможности для культурного просвещения 

Сотрудничество Министерства культуры и Российской академии художеств открывает перед жителями республики новые горизонты в области культурного просвещения. Благодаря объединению усилий властей и экспертов искусства, каждый житель сможет окунуться в мир русской культурной наследия, открыть для себя новые творческие горизонты и расширить свой кругозор. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1725 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Всероссийский фестиваль в КБР определит лучшего скалолаза России

Всероссийский фестиваль в КБР определит лучшего скалолаза России

Прыжок с горы Ликоран в КБР закончился гибелью парашютиста

Прыжок с горы Ликоран в КБР закончился гибелью парашютиста

Эльбрус улучшат за 53 млрд рублей

Эльбрус улучшат за 53 млрд рублей

Двое мужчин отправятся за решетку за финансирование боевиков в Кабардино-Балкарии

Двое мужчин отправятся за решетку за финансирование боевиков в Кабардино-Балкарии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы