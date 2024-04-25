Вестник Кавказа

Аграрии Ставрополья и Узбекистана укрепили сотрудничество 

Аграрии Ставрополья и Узбекистана укрепили сотрудничество 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация аграриев из Ставрополья провели встречи с коллегами из Узбекистана. Стороны обсудили профессиональные наработки и договорились продолжать сотрудничество. 

Ученые-аграрии из Ставропольского края активно развивают сотрудничество с коллегами из Узбекистана. Это сотрудничество открывает новые перспективы для развития сельского хозяйства и обмена опытом между двумя странами. 

«Делегация Ставропольского края, в состав которой вошли представители Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства, Северо-Кавказского федерального университета, побывала в Узбекистане, где посетила ведущие животноводческие предприятия Узбекистана»

– Северо-Кавказский научный центр 

Обмен опытом и передовыми технологиями 

Сотрудничество ученых-аграриев Ставрополья с Узбекистаном способствует обмену передовыми технологиями и опытом в области сельского хозяйства. Например, узбекские коллеги могут поделиться своими знаниями о выращивании хлопчатника, а ставропольские ученые - опытом по разведению скота. Такой обмен позволяет улучшить производственные процессы и повысить урожайность. 

Внедрение инноваций в сельское хозяйство 

Благодаря сотрудничеству с учеными из Узбекистана, аграрии Ставрополья имеют возможность внедрять инновационные методы в сельское хозяйство. Например, новые способы орошения, применение современных удобрений или использование биотехнологий для повышения урожайности. Это позволяет сельским хозяйствам быть конкурентоспособными на рынке и улучшать качество производимой сельхозпродукции.

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