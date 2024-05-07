Система школьного образования существенно меняется в Грузии

Школьное образование в Грузии претерпит в ближайшее время серьезные изменения. Чтобы уйти из школы для получения профессионального образования, надо будет отучиться еще один год.

Средняя ступень школьной системы в Грузии – базовое образование – продлевается на один год, такие поправки уже обсуждаются в парламенте Грузии.

Сейчас школьное образование в Грузии подразделяется на три части:

начальное – с 1 по 6 класс;

базовое – с 7 по 9 класс;

среднее – 10-12 классы.

Минобразования считает необходимым увеличить длительность базового образования на год. Со следующего года, чтобы уйти из школы и получить профобразование, надо будет уже отучиться 10, а не 9 классов.

В ведомстве пояснили, зачем собираются вводить новшества. Чиновники уверены, что, кончая школу годом позже, дети смогут принять более осознанное решение относительно своего дальнейшего пути – и, возможно, остаться получать среднее образование.

На сегодня, добавили в министерстве, после 9 класса уходят достаточно много детей. На этот момент им 14-15 лет – этого явно недостаточно для получения хорошей работы, особенно учитывая, что, согласно Трудовому кодексу, работать можно только с 16 лет.

Соответственно, бросившая школу молодежь может столкнуться с такими проблемами, как детские браки, трудоустройство не по возрасту, торговля людьми, криминал и т. д.