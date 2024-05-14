Банк Катара купил казахстанскую "дочку" Сбербанка

Дочернее отделение российского Сбербанка стало собственностью катарского Lesha Bank – он купил отделение за $146,6 млн, для завершения сделки ему остается получить одобрение от казахстанского Bereke Bank.
Казахстанский Bereke Bank – собственность российского Сбербанка – переходит во владение катарского Lesha Bank за 65 млрд тенге ($146,6 млн), сообщает катарская кредитная организация.
По договору, заключенному 31 марта, есть предварительные условия: компания "Байтерек" одобрит сделку после получения необходимого одобрения, передает ТАСС.
Bereke Bank с марта 2022 года находится под санкциями США, он получил новое название после смены собственника. Это позволило банку, единственным акционером которого является правительство Казахстана, через год избавиться от американских санкций.