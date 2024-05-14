Вестник Кавказа

Банк Катара купил казахстанскую "дочку" Сбербанка

Банк Катара купил казахстанскую "дочку" Сбербанка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дочернее отделение российского Сбербанка стало собственностью катарского Lesha Bank – он купил отделение за $146,6 млн, для завершения сделки ему остается получить одобрение от казахстанского Bereke Bank.

Казахстанский Bereke Bank – собственность российского Сбербанка – переходит во владение катарского Lesha Bank за 65 млрд тенге ($146,6 млн), сообщает катарская кредитная организация.

По договору, заключенному 31 марта, есть предварительные условия: компания "Байтерек" одобрит сделку после получения необходимого одобрения, передает ТАСС.

Bereke Bank с марта 2022 года находится под санкциями США, он получил новое название после смены собственника. Это позволило банку, единственным акционером которого является правительство Казахстана, через год избавиться от американских санкций.

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