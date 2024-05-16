В правящей партии Грузии удивлены возможным санкциям со стороны США

Генсек правящей партии не понимает, почему грузинские политики должны попадать под санкции. Он также назвал неприемлемым язык шантажа и угроз, на котором в последнее время американская сторона разговаривает с республикой

Генсек правящей партии Грузии и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемым язык, на котором в последнее время американские чиновники разговаривает с республикой.

"Абсолютно неприемлемо говорить на языке шантажа и угроз. Я считаю и думаю, что со стратегическим партнером не должны разговаривать в подобной форме. Но ясно одно: когда ты делаешь важное для страны дело и с другой стороны слышны содержащие шантаж заявления, угрозы о том, что политики будут подвергнуты санкциям, за что?!"

– генсек "Грузинской мечты"

Он также подчеркнул, что не понимает, по какой причине грузинские политик должны попадать под санкции.

"Парламент, избранный большинством населения нашей страны, принимает законы внутри страны. И за это политики должны подвергаться санкциям? Немыслимо, что мы находимся в таком абсурде. Но с учетом нынешней реальности, того, что происходит в мире, меня действительно уже ничто не удивляет"

– Каха Каладзе

Закон об иноагентах в Грузии

Резонансный закон, против которого выступают оппозиционеры и президент, был принят парламентом республики в третьем чтении неделю назад. Отказаться от этого документа грузинское руководство также призывают официальные лица Евросоюза, которые предупреждают, что его принятие может негативно сказаться на перспективах вхождения республики в ЕС. В свою очередь, в США пригрозили грузинским чиновникам санкциями, если этот закон все-таки будет принят в своем нынешнем виде.