Выходной объявлен в Иране в связи с похоронами Раиси

Среда 22 мая будет в Иране выходным днем в связи с похоронами президента страны Эбрахима Раиси. Ранее сообщалось, что его тело предадут земле 23 мая.

Один день будет выходным в Исламской Республике – его объявили 22 мая. Такую дату назвал вице-президент. Мохсен Мансури возглавляет комитет по проведению похорон всех, кто погиб при крушении накануне.

"В связи с церемонией похорон президента в стране в среду объявляется выходной"

– вице-президент

Ранее Мансури рассказал, что тело Эбрахима Раиси предадут земле в четверг, 23 мая. Похороны пройдут в Мешхеде (столице провинции Хорасан-Резави) – именно этот город родной для погибшего иранского политика.

Жители Ирана скорбят по жертвам авиакатастрофы. По всей стране проходят траурные шествия. К ним присоединяются тысячи человек. Они идут с портретами президента, главы МИД и других погибших.

Верховный лидер ИРИ Али Хаменеи объявил в стране траур. Он будет продолжаться в течение пяти дней.

Однодневный траур в знак солидарности с иранским народом объявлен и в Турции, о решении сегодня сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Заседание Совбеза ООН сегодня началось с минуты молчания. Так его участники почтили память всех, чьи жизни унесла трагедия.