На Кубани будут выпускать свою сельхозтехнику

Уже в конце текущего 2024 года в Краснодарском крае создадут собственное производство сельскохозяйственной техники, которое будет обеспечивать потребности кубанских и запорожских аграриев.

До конца текущего 2024 года в Краснодарском крае заработает межрегиональный промышленный кластер по выпуску сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба администрации региона.

На территории нового кластера будут работать промышленные предприятия Кубани и Запорожской области – они будут выпускать культиваторы, плуги и гидроцилиндры, которые заменят аналогичную импортную технику. Совместное предприятие заработает в конце 2024 года, передает "Интерфакс".

Аграрии Кубани остро нуждаются в специализированной технике, поэтому власти края активно создают новую промышленную инфраструктуру для них: в регионе уже работают семь промпарков и один промтехнопарк, для компенсации затрат на приобретение сельхозтехники власти в нынешнем году в 1,6 раза увеличивают компенсацию сельхозпредприятиям на закупку отечественной техники.

Такая мера уже доказала свою эффективность: ранее размер компенсации составлял 10%, в теперь она составит 15%. В минувшем 2023 году аграрии на эти средства закупили более 3 тыс тракторов и машин на общую сумму более 22,6 млрд рублей.