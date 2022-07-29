Вестник Кавказа

На Кубани будут выпускать свою сельхозтехнику

На Кубани будут выпускать свою сельхозтехнику
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в конце текущего 2024 года в Краснодарском крае создадут собственное производство сельскохозяйственной техники, которое будет обеспечивать потребности кубанских и запорожских аграриев.

До конца текущего 2024 года в Краснодарском крае заработает межрегиональный промышленный кластер по выпуску сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба администрации региона.

На территории нового кластера будут работать промышленные предприятия Кубани и Запорожской области – они будут выпускать культиваторы, плуги и гидроцилиндры, которые заменят аналогичную импортную технику. Совместное предприятие заработает в конце 2024 года, передает "Интерфакс".

Аграрии Кубани остро нуждаются в специализированной технике, поэтому власти края активно создают новую промышленную инфраструктуру для них: в регионе уже работают семь промпарков и один промтехнопарк, для компенсации затрат на приобретение сельхозтехники власти в нынешнем году в 1,6 раза увеличивают компенсацию сельхозпредприятиям на закупку отечественной техники.

Такая мера уже доказала свою эффективность: ранее размер компенсации составлял 10%, в теперь она составит 15%. В минувшем 2023 году аграрии на эти средства закупили более 3 тыс тракторов и машин на общую сумму более 22,6 млрд рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Дону построят второй НПЗ

На Дону построят второй НПЗ

Крымский мост отмечает шесть лет работы

Крымский мост отмечает шесть лет работы

На Дону будут выпускать строительные газобетонные блоки

На Дону будут выпускать строительные газобетонные блоки

В Сочи появится ледовая арена

В Сочи появится ледовая арена

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы