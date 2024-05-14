Спрос у российских туристов на зарубежные направления увеличился на треть

Туристы из России все чаще выбирают зарубежные направления. Среди наиболее популярных - Турция, Египет и Азербайджан.

Зарубежные направления для путешествий все чаще пользуются спросом у россиян. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на бронировании вырос до 45% в сравнении с предыдущим годом.

В организации отмечают, что это связано со стабильным курсом доллара и увеличением количества прямых авиамаршрутов из России.

Как сообщили в туркомпании Fun&Sun, чаще всего граждане России предпочитают отдыхать в Турции, Таиланде и Египте.

"Наибольший прирост наблюдаем по Турции - 55%, отдельно по Стамбулу – 87%. Таиланд "выстрелил" прошлым лето, но и сейчас прирост продаж на направлении 60%. Египет продается на прошлогоднем уровне, ОАЭ показывает 10% роста"

- Fun&Sun

Кроме этого, туроператор заявил, что на 30% увеличилось бронирование путевок в Азербайджан.

В компаниях "Русский экспресс" и Anex также рассказали, что чаще всего россияне бронируют путевки в Турцию, Таиланд, Египет и ОАЭ.

Сообщается, что за первые три месяца этого года граждане РФ совершили свыше 5 млн путевок за границу, что за 9% больше, чем в прошлом году.