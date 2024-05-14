Летний отдых на Кубани подорожал на 20%

Гостиницы Краснодарского края увеличили цены на номера в период летних отпусков до 20%. При этом дороже всего отдохнуть в Геленджике и Сочи.

Отдых на черноморском побережье Краснодарского края обойдется в нынешнем году дороже. Владельцы мест размещений увеличили стоимость на проживание до 20% по сравнению с летом прошлого года. Информацию об этом озвучил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

"В среднем цены на июнь 2024-го — это около 90 тыс. руб. на двоих <…> Это будет отель 3–4 звезды с двухразовым питанием на 10 дней"

– Сергей Ромашкин

По информации Ромашкина, чаще всего путешественники выбирают Анапу, Геленджик и Сочи. Отдыхающие бронируют отели за 30-40 дней до предполагаемого отпуска.

Ранее сообщалось, что самые дорогостоящие гостиницы расположились в Геленджике, Анапе, Алуште и Ялте. Средняя стоимость проживания здесь составляет от 4 до 5 тыс рублей за ночь.

При этом большая часть российских туристов выбирает отдых на Кубани и Сочи, который считается отдельно. В среднем, путешественники готовы заплатить за путевку порядка 63 тыс рублей.