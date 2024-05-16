Вестник Кавказа

Ставрополье вошло в топ-50 винодельческих регионов РФ

Ставрополье вошло в топ-50 винодельческих регионов РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские виноделы попали в путеводитель 50 Best Tastes of Russia. Рейтинг составляли ведущие эксперты отрасли.

Ставропольский край уже давно славится своими винными хозяйствами, и недавно он подтвердил свою репутацию, войдя в топ-50 лучших винодельческих регионов России.

«Опубликован рейтинг полсотни лучших отечественных винных хозяйств России нынешнего года. Его подготовила команда путеводителя «50 Best Tastes of Russia». В формировании рейтинга приняли участие полтысячи ведущих экспертов винной сферы: рестораторы, отельеры, шефы и сомелье, отметили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром»

– исследование

История виноделия в Ставрополье

История виноделия в Ставрополье насчитывает не одно десятилетие. Здесь выращиваются виноградные сорта, которые идеально адаптировались к местным климатическим условиям. Благодаря теплому климату и плодородным почвам, виноградники Ставрополья радуют гурманов высококачественными ягодами.

В Ставрополье можно найти множество уникальных винодельческих хозяйств, каждое из которых отличается своим неповторимым стилем и вкусом вин. От маленьких семейных виноделен до крупных предприятий – здесь каждый найдет что-то по душе.

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