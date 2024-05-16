Туристы выбрали Кисловодск в мае

Кисловодск оказался наиболее популярным направлением для туристов в мае. Об этом сообщил глава курорта.
Кисловодск оказался наиболее популярным местом для путешествий в мае. Курорт неслучайно возглавил рейтинг популярности.
«У нас на курорте можно погрузиться в аутентичную классику или выбрать активные экскурсионные маршруты, глубоко изучить культуру или оздоровиться, отдохнуть компанией на гастрономическом фестивале, попробовать вкусную кавказскую кухню или под звуки природы прогуляться в самом большом рукотворном парке Европы»
– глава Кисловодска Евгений Моисеев.
- Во-первых, Кисловодск известен своими лечебными минеральными источниками и благоприятным климатом. В мае здесь уже устанавливается теплая погода, но еще не наступило знойное лето.
- Во-вторых, лечебных процедур и наслаждения природой, Кисловодск предлагает разнообразие развлечений для туристов. Также в Кисловодске много музеев, концертов, действуют экскурсионные маршруты.