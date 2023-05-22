Почти полтонны медной проволоки похитил трудолюбивый преступник в Армении

Кража медной проволоки была раскрыта в Армении. Злоумышленник в одиночку через окно украл более 400 кг сделанной из меди проволоки. Однако полицейские оперативно задержали его.

Похитителя десятков мотков медной проволоки поймали в Армении. Подробности преступления рассказали в полиции республики.

Преступление было совершено в субботу, 18 мая. О пропаже правоохранители узнали от работника компании, лишившейся ценного цветного металла.

Оказалось, что вор сломал окно и через него забрался на территорию производства. Там мужчина нашел и похитил 56 мотков проволоки. Общий вес "добычи" составил порядка 425 кг.

Стражи порядка быстро установили личность подозреваемого – им оказался 35-летний житель Каджарана.

Выяснилось, что на своем "Форде" он увез проволоку в другой город и там продал.

На данный момент задержаны и похититель, и покупатель. Последний признался, что отдал за 400 кг меди 1,1 млн драмов (более $2,8 тыс).