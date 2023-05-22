Похитителя медных тазов поймали полицейские в Дагестане

Молодой житель Дагестана обокрал соседа-пенсионера, но был разоблачен. О ЧП рассказали в полиции республики.
В дежурную часть пришел 65-летний мужчина, живущий в Лакском районе. Он рассказал, что кто-то украл у него медную посуду. Ущерб он оценил в 10 тыс рублей.
Правоохранители быстро нашли подозреваемого, которым оказался 29-летний сосед потерпевшего.
"Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что, пока курил сигарету у себя во дворе и разглядывал мир вокруг, к нему пришло озарение - он решил проникнуть в соседний дом и украсть медную посуду"
— МВД Дагестана
Сначала преступник удостоверился, что хозяева покинули жилище. Затем он, используя трубу, взломал замок и похитил медные тазы. Ценную посуду он отнес в пункт приема металла, получив взамен 6 тыс рублей.
На "заработанные" таким нечестным образом средства мужчина починил свой автомобиль.