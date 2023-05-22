Похитителя медных тазов поймали полицейские в Дагестане

Опубликовано: 21:13, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кражу посуды из ценного металла раскрыли стражи порядка в Дагестане. Похищенные тазы молодой житель Лакского района сдал в пункт приема металлолома.

Молодой житель Дагестана обокрал соседа-пенсионера, но был разоблачен. О ЧП рассказали в полиции республики.

В дежурную часть пришел 65-летний мужчина, живущий в Лакском районе. Он рассказал, что кто-то украл у него медную посуду. Ущерб он оценил в 10 тыс рублей.

Правоохранители быстро нашли подозреваемого, которым оказался 29-летний сосед потерпевшего.

"Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что, пока курил сигарету у себя во дворе и разглядывал мир вокруг, к нему пришло озарение - он решил проникнуть в соседний дом и украсть медную посуду"

— МВД Дагестана

МВД Дагестана

Сначала преступник удостоверился, что хозяева покинули жилище. Затем он, используя трубу, взломал замок и похитил медные тазы. Ценную посуду он отнес в пункт приема металла, получив взамен 6 тыс рублей.

На "заработанные" таким нечестным образом средства мужчина починил свой автомобиль.