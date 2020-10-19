На северо-западе Ирана запустят около 20 заводов

В Иране планируется запуск двух десятков новых предприятий. Они будут располагаться в Ардебиле, расположенном в северо-западной части страны.

В иранской провинции Ардебиль введут в эксплуатацию порядка 20 промышленных предприятий, сообщил власти региона.

Согласно информации, в регионе за последние два года открыли порядка 450 предприятий, которые стали важным фактором экономического роста, а также дали региону новые рабочие места.

Сейчас в Ардебиле действуют более 1400 предприятий, на которых трудятся более 40 тыс местных жителей.

Отметим, что ненефтяной экспорт Ирана превысил $11 млрд за март-июнь этого.