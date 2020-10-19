Вестник Кавказа

На северо-западе Ирана запустят около 20 заводов

На северо-западе Ирана запустят около 20 заводов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране планируется запуск двух десятков новых предприятий. Они будут располагаться в Ардебиле, расположенном в северо-западной части страны.

В иранской провинции Ардебиль введут в эксплуатацию порядка 20 промышленных предприятий, сообщил власти региона. 

Согласно информации, в регионе за последние два года открыли порядка 450 предприятий, которые стали важным фактором экономического роста, а также дали региону новые рабочие места. 

Сейчас в Ардебиле действуют более 1400 предприятий, на которых трудятся более 40 тыс местных жителей. 

Отметим, что ненефтяной экспорт Ирана превысил $11 млрд за март-июнь этого.

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