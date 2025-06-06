Иран задумался о закрытии ядерных заводов от МАГАТЭ

Иранские депутаты предложили в качестве одного из вариантов реакции на удары Израиля по ядерным объектам ИРИ запретить допуск на эти заводы инспекторов МАГАТЭ.

Как пишут иранские СМИ, глава внешнеполитической комиссии Меджлиса Ирана Эбрахим Азизи высказался за прекращение допуска инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные заводы.

По его словам, единственное исключение должно быть сделано для инспекций в рамках обязательств Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Мониторинг ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, будет приостановлен"

– Эбрахим Азизи

Азизи добавил, что в скором времени национальная Организация по атомной энергии получит соответствующее обращение депутатов с призывом защитить иранскую ядерную программу от нарушающего собственные стандарты работы МАГАТЭ.

Напомним, что Иран крайне недоволен последним докладом МАГАТЭ, в котором, в частности, раскрывались иранские запасы обогащенного до 60% урана – с начала года они выросли на треть, до 409 кг. По некоторым оценкам, этот доклад стал одной из мотиваций Израиля осуществить атаку на иранские ядерные объекты с целью физического уничтожения возможностей Ирана по созданию атомной бомбы.