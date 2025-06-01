Иран осудил резолюцию МАГАТЭ

МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой обвинило Иран в нарушении обязательств. Тегеран осудил решение и объявил о запуске нового центра по обогащению урана.

Иран осудил принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции и передал, что запускает новый центр по обогащению урана, говорится в совместном заявлении МИД ИРИ и Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"В связи с этим главой Организации атомной энергии были отданы необходимые распоряжения по созданию нового центра по обогащению в безопасном месте, который заменит собой машины первого поколения в центре обогащения Фордо на передовые машины шестого поколения. Планируются и другие мероприятия, о которых будет объявлено позже"

- заявление

Иран считает, что принятая резолюция снижает авторитет МАГАТЭ и что его политическая ангажированность становится еще более очевидной.

Тегеран поблагодарил страны, которые воздержались от голосования или выступили против принятия резолюции.

Напомним, что Иран обвиняют в якобы нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия. Против резолюции проголосовали РФ, КНР и Буркина-Фасо.