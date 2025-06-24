На Кубани построят новый мост в Лермонтово

Власти Краснодарского края приняли решение в кратчайшие сроки построить новый мост взамен разрушенного дождевыми потоками в приморском поселке Лермонтово в Туапсинском районе.

Кубанские строители уже в середине августа начнут возводить новый мост в поселке Лермонтово в Краснодарском крае взамен смытого ливнями в воскресенье, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Что касается моста через реку Шапсухо в Лермонтово - построим его заново, к работам приступят уже в середине августа. Сейчас приведем в порядок существующую объездную дорогу, которой смогут пользоваться жители"

- Вениамин Кондратьев

Также строители ударными темпами ремонтируют школу поселка Новомихайловский, пострадавшую во время подтоплений - через месяц дети пойдут на учебу, и к этому времени школа должна быть готова принять детей. Главное - предусмотреть защиту, чтобы школу больше не затапливало, - добавил губернатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что в населенном пункте Лермонтово смыло мост, который находился в аварийном состоянии. Из-за схода селя было временно ограничено движение автомобилей через Молдаванский перевал, а в районе Джубги организовано реверсивное движение.