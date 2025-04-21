На космодроме "Байконур" распродают оборудование

В Казахстане на продажу выставлено оборудование с космодрома "Байконур". Объекты будут реализованы через аукцион госимущества.
На торги в Казахстане выставлено технологическое оборудование с площадок космодрома "Байконур".
Лот от совместного российско-казахстанского предприятия "Байтерек" представлен на сайте аукциона госимущества.
Продажа оборудования связана с обновлениями, которые проводятся на космодроме в преддверии первого испытательного пуска в рамках проекта создания казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек", который должен пройти в конце этого года.
"Реализация указанного оборудования осуществляется в рамках оптимизации имеющихся производственных площадей и подготовки к размещению новых технологических систем, поставка которых уже началась"
– Байтерек