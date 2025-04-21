Вестник Кавказа

На космодроме "Байконур" распродают оборудование

Байконур
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане на продажу выставлено оборудование с космодрома "Байконур". Объекты будут реализованы через аукцион госимущества.

На торги в Казахстане выставлено технологическое оборудование с площадок космодрома "Байконур".

Лот от совместного российско-казахстанского предприятия "Байтерек" представлен на сайте аукциона госимущества.

Продажа оборудования связана с обновлениями, которые проводятся на космодроме в преддверии первого испытательного пуска в рамках проекта создания казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек", который должен пройти в конце этого года.

"Реализация указанного оборудования осуществляется в рамках оптимизации имеющихся производственных площадей и подготовки к размещению новых технологических систем, поставка которых уже началась"

– Байтерек

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