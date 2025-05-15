Вестник Кавказа

На азербайджанском сегменте маршрута "Север-Юг" вырос объем перевозки грузов

На азербайджанском сегменте маршрута "Север-Юг" вырос объем перевозки грузов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первые три месяца года вырос объем перевозки грузов по азербайджанскому сегменту международного маршрута "Север-Юг".

Объем грузов, перевезенных по азербайджанскому участку международного маршрута "Север-Юг", вырос на 9 тыс тонн за первые три месяца года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает Госкомстат Азербайджана. 

Сообщается, что показатели составили 2,441 млн т. В прошлом году транспортировали 2,432 млн т грузов.

Отмечается, что транзитные грузы составили чуть более 46% от объема железнодорожных перевозок. 

Всего по транспортным коридорам республики за этот период перевезли почти 3,7 млн т.

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