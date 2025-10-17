МВФ повысил прогноз по росту экономики Ирана

Аналитики МВФ прогнозируют рост экономики Ирана в этом году на 0,6%. Ранее прогноз роста составлял 0,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) провел новый анализ потенциала иранской экономики и поднял прогнозы по росту в 2025 году.

Как подсчитали аналитики МВФ, экономика ИРИ вырастет в этом году на 0,6% против более сдержанных апрельских расчетов, которые давали Ирану 0,3%. Отмечается, что экономика Ирана отстает от региональных показателей, которые составляют 3,5%.

Согласно данным МВФ, инфляция в Исламской Республике составит 42,4% против 32,5% в прошлом году. Безработица по итогам 2025 года в Иране составит 9,2%.

Интересно отметить, что официальное статистическое агентство Ирана (SCI) сообщило о снижении роста экономики в стране впервые за 4 года.